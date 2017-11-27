Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Londra’da, DOME Group Yatırım Bankası’nın açılışını yaptı. Yıldırım, yarın İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek. İki liderin görüşmede, ikili ilişkileri, Suriye ve Irak’taki bölgesel gelişmeleri ve terörle mücadele konularını ele alması öngörülüyor.