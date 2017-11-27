Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Londra’da, DOME Group Yatırım Bankası’nın açılışını yaptı. Yıldırım, yarın İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek. İki liderin görüşmede, ikili ilişkileri, Suriye ve Irak’taki bölgesel gelişmeleri ve terörle mücadele konularını ele alması öngörülüyor.
Yıldırım, İngiltere’de banka açılışı yaptı
27.11.2017 - 00:48 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 00:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Londra’da, DOME Group Yatırım Bankası’nın açılışını yaptı.
Etiketler : başbakan binali yıldırım,londra,
522854 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/522854.aspx
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