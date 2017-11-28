Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

U.S. News'a konuşan Pavel, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alma kararını kabul etmekten başka seçenekleri olmadığını belirterek. "Bu duruma çok pragmatik bir şekilde yaklaşmalıyız. Alternatifimiz nedir? Türkiye'nin bu konuları istişare etmeye hazır olduğunu bilirken bazı sorunlar nedeniyle Türkiye ile ilişkileri bozmalı mıyız? Bu çok mantıksız olurdu" ifadelerini kullandı.

Hem Türkiye'nin hem de İttifak'ın mevcut sorunların tamamını masaya yatırmak istediğine dikkat çeken Pavel, S-400 konusunu çözüme kavuşturacaklarını vurguladı.

Öte yandan Pavel, Türkiye'nin gerek coğrafi konumu gerekse İttifak'ın ikinci büyük ordusu olarak sunduğu kaynaklar bakımından NATO için çok önemli partner olduğunu sözlerine ekledi.