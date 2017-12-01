Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin hedefinde Erdoğan’ın olduğunu kaydeden Elekdağ şöyle konuştu: “Zarrab davası, hukuk davası olarak başladı. Fakat Amerika’da Türkiye bakış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bakış dolayısıyla bu dava tamamen şekil değiştirdi ve siyasi bir dava oldu. Bu dava Türkiye’nin aleyhine gelişiyor. Hedef İran değil, hedef Erdoğan. Bunu kabul edelim, hazırlanalım. Dışişleri Bakanlığı’na girdiğimden bu yana 65-66 yıl geçti. Bu dönem zarfında ben hiçbir zaman Türkiye’nin veya bir Türk liderinin Amerikan ve Batı medyası tarafından bu kadar ortaklaşa bir bombardımana tutulduğunu görmedim bu güne kadar. Söz vermişler gibi... Bunun sebebi Amerika... ABD, Obama döneminden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Atlantik sistemi içinde güvenilir bir lider ve müttefik olarak görmüyor. Onun ne Batı ne de Türkiye’ye bir yararı olduğunu düşünüyor. Onu yıkmak için elinden geleni yapıyor.”