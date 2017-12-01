Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca şüpheli Rıza Sarraf ve yakınları hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Sarraf ve yakınlarının mal varlıklarına el konulması kararı verildi.