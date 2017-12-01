Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca şüpheli Rıza Sarraf ve yakınları hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Sarraf ve yakınlarının mal varlıklarına el konulması kararı verildi.