Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullanıcısı olduğu tespitiyle yargılanan ve aralarında "örgüt ablası"nın da yer aldığı 4 sanıktan ikisi 7 yıl 6 ay, diğerleri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Atilla Canbolat İskenderun T Tipi Cezaevinden, Fatih Künü ve Tuğran Murat Erden ise Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Nebibe Künü ile sanık avukatları mahkeme salonunda yer aldı.

Tutuklu sanıklar Tuğran Murat Erden, Fatih Künü ve Atilla Canbolat son sözlerinde tahliyelerini istedi.Tutuksuz sanık Nebibe Künü ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.Cumhuriyet savcısı mütalaasında, yargılama ve toplanan delillere göre sanıkların FETÖ terör örgütüne üye olduğu, ByLock kayıtları olduğu, tutuksuz sanık Nebibe Künü'nün ise tanık beyanı ve teşhisiyle örgüt yapılanması içerisinde "meslek grubu ablalığı" yaptığı aktarıldı.

Mütalaanın devamında sanıklar hakkında adli kontrol uygulanmak şartıyla hükümle birlikte ayrı ayrı tahliyelerine karar verilmesi talep edildi.Mahkeme heyeti ise tutuksuz sanık Nebibe Künü'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, tutuklu sanık Fatih Künü ve Tuğran Murat Erden'in 6 yıl 3 ay hapis cezası ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine, Atilla Canbolat'ın ise 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla tutukluluk halinin devamına hükmetti.