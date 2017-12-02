Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"1 Aralık günü ilimiz Şemdinli ilçesi Kırca mezrasında ikamet eden şüpheli bir şahsın arazisinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 5 adet el bombası, 5 adet dinamit lokumu, 2 adet elektrikli fünye, 4 adet el bombası fünyesi, 2 adet pet şişe içerisinde çivi, 71 adet G-3 piyade tüfeğine ait fişek ve 4 metre uzunluğunda saniyeli fitil ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Bu arada Yüksekova ilçesi Keçili köyünde şüpheli bir kişinin evinde yapılan aramada 1 adet kasatura, 5 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 48 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet dürbün, 13 adet tabanca fişeği, 11 adet mavzer tüfeği fişeği, 1 adet şarjör kütüklüğü, 3 adet örgütsel rozet ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Hakkâri'de terör operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerince bir arazide yapılan aramada el bombaları, dinamit lokumu, elektrikli fünye ve çok sayıda fişek bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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