Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"1 Aralık günü ilimiz Şemdinli ilçesi Kırca mezrasında ikamet eden şüpheli bir şahsın arazisinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 5 adet el bombası, 5 adet dinamit lokumu, 2 adet elektrikli fünye, 4 adet el bombası fünyesi, 2 adet pet şişe içerisinde çivi, 71 adet G-3 piyade tüfeğine ait fişek ve 4 metre uzunluğunda saniyeli fitil ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Bu arada Yüksekova ilçesi Keçili köyünde şüpheli bir kişinin evinde yapılan aramada 1 adet kasatura, 5 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 48 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet dürbün, 13 adet tabanca fişeği, 11 adet mavzer tüfeği fişeği, 1 adet şarjör kütüklüğü, 3 adet örgütsel rozet ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.