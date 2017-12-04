Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları kapsamında, Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katına operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, arama yaptığı bodrum katta, çok sayıda silah, mermi, boş kovan, şarjör ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Silahlarla ilgisi olduğu gerekçesiyle bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.