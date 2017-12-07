Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya merkezli Adana ve Kahramanmaraş illerinde örgütün sohbetlerine katılan ve örgüt içinde aktif olarak görev alan, bazılarında ByLock tespit edilen polislere yönelik eş zamanlı dün gece operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında halen aktif olarak görev yapan, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 10 polis gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda bulunan dokümanlara el konuldu. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.