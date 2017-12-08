Gümülcine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde teyakkuz

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina'daki temaslarının ardından bugün Türklerin yaşadığı Batı Trakya'yı ziyaret ediyor. Erdoğan Gümülcine'ye geçecek ve cuma namazını Kırmahalle Camisi'nde kılacak ve ardından Chris-Eve Otel'de gerçekleştirilecek soydaşlarla buluşma etkinliğine katılacak.

Yunan polisi, Gümülcine'de Erdoğan gelmeden köpeklerle bomba araması yaptı ve geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ziyaretin ilk gününde başkent Atina'da da sıkı önlemler dikkat çekmişti. 2 bin 800 polisin görev yaptığı Atina'da çatılara keskin nişancılar yerleştirilmiş, koku uzmanı köpeklerle arama yapılmıştı.