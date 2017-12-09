Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile görevden alındı. İlgezdi’nin, görevini kötüye kullandığı, haksız kazanç elde ettiği, ihaleye fesat karıştırdığı ve gerçeğe aykırı belge düzenlediği iddialarıyla hakkında soruşturma açılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlgezdi’nin oldukça büyük bir vurguna karıştığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında CHP’li başkanın skandalları şöyle sıralandı.

- “Battal İlgezdi’nin, Ataşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce yaptığı işleri Belediye Başkanı seçildikten sonra sonlandırdığı izlenimi verdiği halde, bu işlerine yakın akrabaları ile yapmaya devam etmiştir. Yakın akrabaları, ekonomik durumlarına uygun olmayan şekilde ciddi miktarda gayrimenkul edinmiştir.

- Ataşehir Belediyesinin bazı taşınmazlardaki hissesinin satışında ve/veya ihalesinde mevzuata aykırı, Belediye Başkanının işbirliği içinde olduğu kişiler/firmalar lehine usulsüz işlemler yapılarak Belediyenin zararına sebebiyet verilmiştir.

- Buz Rezidans’a ruhsata aykırı yapı kullanma izni verilmiştir.

- Erguvan Parkı’nda usulsüz, rant amaçlı imar mevzuatına aykırı yapılaşmaya gidilmiştir.

- Battal İlgezdi’nin akrabalık ilişkisi içinde bulunduğu yakını tarafından imar planında konut alanı olan bir parsel satın alınmıştır.

- Oda Kule 1 ve Oda Kule 2 olarak bilenen yapılarda imar mevzuatına aykırı işlemler yapılmşı, bütün bu usulsüz işlemleri kendi akrabaları ve iş ortakları ve onların yakın akrabaları ile karmaşık ilişkiler zinciri oluşturularak gerleştirmiştir.”

İlgezdi’nin milletvekili eşi Gamze İlgezdi’nin adı da 2015 yılında Buz Rezidans skandalına karışmıştı. Gamze İlgezdi’nin Ataşehir’de 3’ü rezidans 16 daireye sahip olduğu ortaya çıkmıştı.