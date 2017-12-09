Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay TEM Otoyolu Okmeydanı Bağlantısı girişinde saat 09:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye 4 polis memurunun içerisinde bulunan aracın sürücüsü yol hakimiyetini kaybetti. Hızını alamayan araç, 2 araca çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi. Kazada 4 polis memuru hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polislere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kazadan dolayı yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği tek şeritten akıttı. Kazadan dolayı uzun kuyruklar oluşan trafik, araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.



