Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kudüs’ün statüsüne ilişkin olarak uluslararası hukuk ve ilgili tüm BM Kararları hilafına yapılan açıklamayı takiben işgal altındaki topraklarda protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz" denildi.
Dışişleri'nden İsrail açıklaması
09.12.2017 - 18:12 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyulduğunu açıkladı.
Etiketler : israil,filistin,kudüs,dışişleri bakanlığı,
526048 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/526048.aspx
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