Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanık bugün hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek dava, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayda hayatını kaybeden biri polis 39 kişi "maktul", 60'ı yabancı uyruklu 122 kişi "mağdur" ve "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu çoğunluğu yabancı uyruklu 51'i tutuklu 57 sanık bulunuyor.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Masharipov hakkında ayrıca, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, terör saldırısının planlayıcılarından İlyas Mamaşaripov, Abdurrauf Sert, Ali Jameel Mohammed ile saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yine bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, terör örgütü içine "kadı" olarak görev yaptığı belirtilen Yasser Mohammed Salem Radown için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diğer sanıklar hakkında da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, ''DEAŞ terör örgütünün hücrelere ayrılmış yapısı nedeniyle, planlanan muhtemel eylem öncesinde, eylemci ile eylemde kullanılacak silah ve mühimmatların eylemden kısa süre önce bir araya getirildiği tespit edildi. Bu nedenle şüphelilerin, Reina eylemi tarzı gerçekleştirilmesi planlanan bir eylem öncesinde yakalandıkları anlaşılmaktadır'' ifadelerine yer veriliyor.

"7 BİN 200 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ"

Şüpheli Abdurrauf Sert'in, Muhammet Erol Yıldız adına düzenlenmiş sahte kimlikle 5 Ocak'ta yakalandığı belirtilen iddianamede, Sert'in sorumlu olduğu evlerde yapılan operasyonlar sırasında Esenyurt'taki bir adrese 16 Ocak'ta yapılan baskında, Reina saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un yakalandığı kaydediliyor.

Saldırının ardından sanıkların yakalanması için 152 adreste arama yapıldığı, vatandaşlarca yapılan 2 bin 142 ihbarın değerlendirildiği ve 61 DEAŞ şüphelisinin başta İstanbul olmak üzere Kayseri, Konya ve Hatay'da gözaltına alındığı bilgisi verilen iddianamede, operasyon kapsamında 642 yabancı uyruklu kişinin kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturdukları gerekçesiyle 6458 sayılı kanuna göre sınır dışı edildiği kaydediliyor.

İddianamede, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan Masharipov'un yakalanması için 7 bin 200 saatlik kamera görüntüsü izlendiğine işaret ediliyor.

"KOD ADI DIŞINDA BİLGİ BULUNMUYORDU"

İddianamede, saldırının gerçekleştiği 1 Ocak 2017 itibarıyla açık kimlik ve eşkal bilgileri bilinmeyen, yurda illegal yollardan giriş yapan "Ebu Muhammed El Horasani" kod ismi dışında hakkında bilgi bulunmayan Masharipov ile DEAŞ mensubu şüpheliler Tene Traore, Dina Ailaa Eid Sayed Ahmed, Aysha Muhammed ve Ali Jameel Muhammed'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve MİT görevlilerinin yoğun çalışma ve gayretleri sonucu yakalandığı anlatılıyor.

İddianamede ayrıca, açık kimliği bilinmeyen, "Tulpar", "Haku", "Mustafa Darsun", "Ebu Halid", "Muhammed Abdullah" kod adlı şüphelilerle halen firari olan İlyas Aydın, Yunuscan Türkistanlı, İsa Gül, İslam Atabiev, Yusuf Nasır, Usman Sabirov, Khushnudbek Fazlıdınnov, Ayşa Yamin, Avazbek Adiljanov adlı DEAŞ terör örgütü mensubu şüpheliler hakkındaki soruşturmanın ayrıldığı belirtiliyor.

SALDIRGANIN HAKİMLİK SORGUSU

Masharipov, tutuklandığı hakimlikteki sorgusunda, DAEŞ üyesi olduğunu kabul ederek, Reina saldırısından önce herhangi bir eyleme katılmadığını ve dünyada Hristiyanların yaptıkları öldürme olaylarına karşı onlardan öç almak amacıyla onların bayram günü bir eylem yapmayı düşündüğünü ve amacının Hristiyanları öldürmek olduğunu söylemişti.

Yılbaşı günü kutlama yapılması durumunda Taksim'de eylem yapma talimatını Suriye'de bulunan Abu Cihad'ın, "Hristiyanların çoğunun Taksim'de bir yere toplanıp bayram töreni yapmaları" gerekçesiyle verdiğini belirten Masharipov, Taksim'de çok sayıda polis olması nedeniyle Ebu Cihad'ın kendisine Reina'da eylem yapma emrini verdiğini savunmuştu.

Türkiye'ye 2016 yılının ilk ayında Van tarafından girdiğini ve sonra da İstanbul'a geldiğini anlatan Masharipov, "Daha sonra Suriye'ye gitmek için orada bekledim ancak giriş yoktu. Eşim ve çocuklarımla İstanbul'a gelmiştik, ailece Suriye'ye gidecektik ancak giriş kapalıydı." ifadelerini kullanmıştı.

Olaydan bir hafta önce Abu Cihad'ın kendisine gerçekleştireceği eylemi anlatıp talimat verdiğini ve bu talimattan önce Kayaşehir'de bir yerde oturduğunu kaydeden Masharipov, talimattan sonra Kayaşehir'de bir siteden daire kiraladığını, bu eve gelen yüzü kapalı, maskeli bir kişinin kendisine bir çantanın içinde eylemde kullanacağı Kalaşnikof tüfek, 6 şarjör, 3 el bombası zannettiği flashbang ile mermiler getirdiğini ve bu silahların nereden bulunduğunu bilmediğini iddia etmişti.

Sanık Abdulkadir Masharipov, Reina'ya ölmek için girdiğini öne sürerek, saldırının ardından mağdur gibi davranarak dışarı çıkıp taksiyle saklandığı adrese gittiğini anlatmıştı.