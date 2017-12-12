Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin, Orta Doğu'da Rusya'dan sonra önemli rol oynayan ikinci ülke olduğu ortaya çıktı.

Merkezi Washington'da bulunan Pew Araştırma Merkezinin 27 Şubat-25 Nisan arasında Türkiye, Tunus, Lübnan, Ürdün ve İsrail'de 6 bin 204 kişiyle yaptığı araştırma, Türkiye'nin yüzde 63 ile 10 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında Orta Doğu'da en etkin ikinci ülke olduğunu gösterdi.

Rusya, listede yüzde 64 ile ilk sırada yer alırken ABD yüzde 62 ile üçüncü, İran yüzde 53 ile dördüncü, İsrail yüzde 46 ile beşinci, Suudi Arabistan yüzde 41 ile altıncı, Mısır da yüzde 19 ile yedinci ve son sırada yer aldı.

Erdoğan hakkındaki görüşler olumlu

Bu ülkelerde fikirleri alınan kişilerin Orta Doğu liderleri hakkında olumsuz görüş bildirme eğilimi içinde olduğu gözlenirken sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu eğilimin dışında kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olumlu görüş bildirenlerin oranı Ürdün'de yüzde 66, Tunus'ta yüzde 59 ve Lübnan'da yüzde 42 oldu. Bu oran, İsrail'de yüzde 15'te kaldı.

Görüşülenlerin yalnızca üçte biri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ve Suudi Arabistan Kralı Salman hakkında olumlu kanıya sahipken, Ürdün Kralı Abdullah'a da olumlu bakanların oranı düşük kaldı. En olumsuz yaklaşılan Ortadoğu liderlerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye lideri Beşşar Esed ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani olması dikkati çekti.

Suriye'de savaşın yakında biteceği ümidi yok

Araştırma, bölge halkının büyük bölümünün, yedinci yılına giren Suriye savaşının gelecek 5 yılda sona ermeyeceği görüşüne sahip olduğunu da ortaya koydu.

Suriye savaşının sona ermesi konusunda en olumlu görüşe sahip olanların Ürdün'de yaşadığı, bu ülkede görüşülen kişilerin yüzde 48'inin savaşın gelecek 5 yılda biteceğini ümit ettiği görüldü.

Savaşın gelecek 5 yılda sonlanacağını düşünenlerin oranı İsrail'de yüzde 40, Lübnan'da yüzde 32, Türkiye'de yüzde 27, Tunus'ta yüzde 15, beş ülke genelinde yüzde 32 olduğu ortaya çıktı.