Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ise tarifeli uçakla İstanbul'a indi.

İLK GELEN AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI OLDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Konuk Cumhurbaşkanı Aliyev'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde bazı ilgililer karşıladı. Aliyev, daha sonra apronda kendisini bekleyen resmî araçla havalimanından ayrıldı.

KKTC CUMHURBAŞKANI TARİFELİ UÇAKLA GELDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere tarifeli uçakla İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı'yı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde bazı ilgililer karşıladı.

KATAR EMİRİ, ÖZEL UÇAĞIYLA ATATÜRK HAVALİMANINA İNDİ

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Katar Emiri Al Sani'yi, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde bazı ilgililer karşıladı.

Apronda resmî araca binen Katar Emiri Al Sani, havalimanından ayrıldı.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI GELİR GELMEZ ERDOĞAN İLE BULUŞTU

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Konuk Cumhurbaşkanı Abbas'ı, Atatürk Havalimanı askeri apronunda İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bazı ilgililer karşıladı.

Abbas, kendisini bekleyen resmî araçla havalimanından ayrılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

İRAN CUMHURBAŞKANI DA ÖZEL UÇAKLA GELDİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Konuk Cumhurbaşkanı Ruhani'yi, Atatürk Havalimanı askeri apronunda İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bazı ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, kendisini bekleyen resmî araçla havalimanından ayrıldı.