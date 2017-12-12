Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım ile Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Fatoumatta arasında görüşme gerçekleşti. Yapılan görüşmede, Kudüs’ün statüsü, olağanüstü İİT Zirvesi ve ikili konuların ele alındığı kaydedildi. Türkiye’nin Gambiya’nın kalkınmasına olan desteğini sürdüreceği, ikili ekonomik ilişkilerimizin potansiyeline uygun seviyeye çıkarılmasını arzu ettiğimizin dile getirildiği aktarıldı.

Konuk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fatoumatta ’nın ise, Türkiye’nin Kudüs konusunda aldığı inisiyatifi çok isabetli bulduğu ve Gambiya’nın kalkınmasına yönelik yapılan destekler için teşekkür ettiği ifade edildi.