Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkâri merkezli Ankara, Mersin, Diyarbakır, İstanbul, Siirt, Kahramanmaraş ve Van'da FETÖ/PDY'ye finansman desteği sağlayan Yüksekova Sanayici ve İş Adamı Derneği üyelerine yönelik 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştır. 8 firariyi yakalama çalışmaları devam etmektedir."