Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 64 kişiden 22'si daha adliyeye gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 30 Kasım'da gözaltına alınan 64 zanlıdan 22'isinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı verilen, muvazzaf asker, sözde "mahrem imam" ve savaş pilotlarının da aralarında bulunduğu 66 zanlıdan 64'ü, Eskişehir, Amasya, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 42 kişiden 26'sı tutuklanmış, 16'sı ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.