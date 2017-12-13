Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Aktaş’ın eşiyle birlikte yaptığı ziyarete AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Celil Çolak da eşiyle birlikte eşlik etti. Başkan Aktaş, odaları tek tek gezerek, kurum sakinlerinin halini ve hatırını sordu. Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Hatice Okur, Başkan Aktaş’a kurumun işleyişi hakkında bilgiler verdi.



Aktaş, Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği’ne kuruluşundan bu yana katkısı olan herkese teşekkür etti. Arzu ve temennilerinin her anne ve babanın evladının yanında, her kadının da kocasıyla birlikte yaşlanması ve çocukların ebeveynleriyle birlikte vakit geçirmesi olduğunu kaydeden Alinur Aktaş, “Burası gerçekten çok hayırlı bir tesis olmuş. Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği vasıtasıyla buranın sevk ve idaresi yapılıyor. Valiliğimizin, çeşitli hayırsever kurum ve kuruluşların, şahısların destek ve katkıları var. İnşallah bizim de katkılarımız olacak” dedi.



Bakıma muhtaç yaşlıların, evladı tarafından bakılmayan kişilerin, eşinden şiddet gördüğü için sokakta kalmış kadınların Dilruba Evleri bünyesinde himaye edildiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Şu anda buranın 92 sakini var, ama daha onlarcası bu mekandan gelip geçiyor. Başta dernek başkanımız olmak üzere burada gönüllü insanları gördük. Onlarla birlikte bu süreç daha iyi bir noktaya gidiyor. Çorbada tuzumuz bulunursa ne mutlu” diye konuştu.