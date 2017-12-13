Yeni TBMM İçtüzüğü çerçevesinde ilk ceza kullandığı “Kürdistan”ifadesi nedeniyle HDP ŞanlıUrfa Milletvekili Osman Baydemir’e verildi. Baydemir AKP ve MHP'lilerin oylarıyla meclisten 2 birleşim çıkarma cezası aldı. Baydemir’in ayrıca 1 aylık ödenek ve yolluğunun 3'te 2'si kesilecek.
HDP'li Osman Baydemir, Meclis'ten geçici çıkarılma cezası aldı
13.12.2017 - 14:20 | Son Güncelleme: 13.12.2017 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir'e bütçe görüşmeleri sırasında kullandığı 'Kürdistan' sözü nedeniyle TBMM'den 2 birleşim çıkarma cezası verildi.
Etiketler : Osman Baydemir,hdp,
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