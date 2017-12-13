Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni TBMM İçtüzüğü çerçevesinde ilk ceza kullandığı “Kürdistan”ifadesi nedeniyle HDP ŞanlıUrfa Milletvekili Osman Baydemir’e verildi. Baydemir AKP ve MHP'lilerin oylarıyla meclisten 2 birleşim çıkarma cezası aldı. Baydemir’in ayrıca 1 aylık ödenek ve yolluğunun 3'te 2'si kesilecek.