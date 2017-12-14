Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans sağladığı iddia edilen Koza-İpek Holding bünyesindeki 22 şirkete yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı davanın beşinci celsesi tamamlandı. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanık ve avukatlarının tahliye yönündeki beyanları alındı. Daha sonra söz hakkı verilen duruşma savcısı, tutuksuz sanıklar Nevin İpek, Osman Zenginer ve Pelin Zenginer'in duruşmaya katılmaması nedeniyle haklarında ayrı ayrı yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Savcı, haklarında yakalama kararı çıkarılan firari sanıklar Hamdi Akın İpek, Ayhan Yurttaş, Ahmet Haşimkaya, Beyazıt Bacak ve Önder Deligöz hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesini talep etti. Savcı, tutuklu sanık Hasan Ünal'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, aralarında Cafer Tekin İpek'in de bulunduğu tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

3 sanığa tahliye kararı

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Kılıçarslan, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Hasan Ünal'ın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Nevin İpek, Osman Zenginer ve Pelin Zenginer hakkında ifadesi alınmak üzere yakalanmalarına karar vererek, duruşmayı 19 Şubat 2018'e erteledi.