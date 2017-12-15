Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke GAZİANTEP

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Köprübatı Hudut Karakolu askerleri, sınır hattını en son teknoloji ile 24 saat gözlüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine yeni giren üstün teknik ve taktik özelliklere sahip “Kobra 2” adlı zırhlı araç, Suriye sınır güvenliğinde kullanılmaya başlandı. Milli imkanlarla üretilen zırhlı araç devriyenin yanı sıra erken uyarı görevinde de kullanılıyor. Kobra 2’de bulunan son teknoloji radar ve elektro optik gözetleme sistemi ile sınır hattında kuş uçurtulmuyor. Gözetleme sistemiyle 12 kilometreden yaya, 20 kilometreden hafif araç, 25 kilometreden alçak irtifadaki hava aracı, 35 kilometreden tank, 40 kilometre mesafeden ise araç konvoyu tespit edilebiliyor. TSK, teröristlerin roketli saldırılarına karşı zırhlı araçların çevresine yerleştirilen, “Roket Koruma Ağı” adı verilen sistemi kullanmaya başladı. Zırhlı araçların üzerindeki vidalarla hiçbir delik açmadan kullanılabilen sistem, roket atışlarına karşı koruma sağlıyor. İki kişi tarafından ilave hiçbir alete gerek duyulmadan beş dakika içinde sökülüp takılabilen ultraviyole dayanıklılığa sahip sistem yanmama özelliğine sahip.