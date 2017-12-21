Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA

Yunanistan, Türkiye’nin bütünlüğüne kasteden FETÖ’cü hainlerin adeta sığınağı oldu. Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt dışına kaçışları hızlandıran FETÖ mensupları, üçüncü dünya ülkelerinden gelen kaçakların arasına karışıp Avrupa’ya kaçak yollardan gidiyor. Yabancı uyruklu kaçaklar ile Suriyeli mülteciler Yunan adalarına 700 avro ödeyerek geçerken, FETÖ mensuplarının iki bin avro ödediği öğrenildi.

Koyun Adası Güvenlik (İnusses) yetkilileri, darbe girişiminin hemen sonrasındaki kaçış yoğunluğunun azalsa da devam ettiğini belirtiyorlar.

FETÖ’cülerin Yunan karasularını ve topraklarını kullanarak Avrupa ülkelerinde dağılmasına ilişkin irtibat kurduğumuz Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığı yetkilileri, perşembeyi cumaya bağlayan gece Koyun Adası’na (İnusses) gelen ve Yunanistan’a sığınmak isteyen 32 Türk’e yönelik hadiseyi “alışılmış bir olay” olarak nitelendiriyor.

Yetkililer, yılbaşından bu yana Ege adaları ve Meriç Nehri üzerinden ülkeye giriş yapan bin 750 Türk vatandaşının FETÖ meselesinden dolayı Yunanistan’da iltica başvurusunda bulunduğunu ifade ediyor. 2017 yılı içerisinde 4 binden fazla FETÖ’cünün de Almanya’ya sığınma başvurusu yaptığı belirtiliyor.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan’a kaçan 8 darbeci asker de sığınma talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi, ocak ayında bu askerlere yönelik Türkiye’nin iade talebini reddetmişti. Darbecilerin sığınma başvuruları ise İltica Ofisi tarafından değerlendirilmesi sürüyor. Yunan makamları, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar darbecilerin gözaltında tutulmalarını kararlaştırmıştı.