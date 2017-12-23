Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Şırnak 6. Olağan Kongresine katılmak üzere Şırnak'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye katıldıktan sonra şehirden ayrıldı. Kongrenin yapılacağı salonun önünde toplanan kalabalığa seslendikten sonra salona geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere hitap etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kongre salonundan ayrılan Erdoğan ve beraberindeki heyet Şırnak 23. Sınır Jandarma Tümen Komutanlığına geçerek yetkililerle bir süre görüştü. Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanına geçerek, özel uçakla Ankara'ya hareket etti.