Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan ziyareti sırasında Hartum Üniversitesi tarafından fahri doktora ödülü verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödülünü aldıktan sonra salondan Türkçe ve Arapça sloganlar yükseldi.
"DİK DUR EĞİLME, BU MİLLET SENİNLE"
Sudanlı öğrenci ve akademisyenler, Türkçe, "Recep Tayyip Erdoğan", "Dik dur eğime, bu millet seninle" sloganlarını attı.
"CANIMIZ KANIMIZ SENİNLE ERDOĞAN"
Arapça olarak ise "Canımız, kanımız seninle Erdoğan" sloganları atıldı. Erdoğan sloganları tebessümle karşıladı.