TSK’dan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Bu kapsamda, keşif / gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina / Gara / Avaşin - Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 26 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekâtında silahlı 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.
TSK'dan Kuzey Irak'a harekât açıklaması: "7 terörist etkisiz hale getirildi"
26.12.2017 - 19:36 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 19:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik düzenlenen hava harekâtında 7 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Etiketler : kuzey ırak,
531057 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/531057.aspx
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