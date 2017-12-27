Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Yıldırım, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a gidiyor. İki gün sürecek ziyarette Yıldırım’ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman’la bir araya gelmesi bekleniyor. BM’nin aldığı karar öncesi İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine olağanüstü toplanmıştı. Zirveye, Dışişleri Bakanı seviyesinde katılan Suudi Arabistan, İsrail-Filistin anlaşmazlığı konusunda takındığı tavırdan dolayı birçok Müslüman ülke tarafından eleştirilerin hedefi olurken, son dönemde İsrail ile yakın ilişkiler kurması da bazı Arap ülkeleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ziyarette, Kudüs kararı sonrası için atılacak adımların konuşulması bekleniyor.