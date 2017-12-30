Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, 28 Aralık 2017 tarihinde beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Genelkurmay II’nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte, 24 Aralık 2017 tarihinde şehadet mertebesine ulaşan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Orgeneral Akar, şehit evini ziyaret etti
30.12.2017 - 22:19 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 22:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte, 24 Aralık 2017 tarihinde şehadet mertebesine ulaşan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Etiketler : hulûsi akar,şehit evi,
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