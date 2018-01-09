Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüte destek sağladığı iddia edilen şirketin yöneticileri ve çalışanı 1'i tutuklu 19 sanık ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, haklarındaki suçlamaları okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Tutuklu sanık Muhittin Bilgioğlu, örgütün "Tosya imamı" olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını öne süren Bilgioğlu, "Sadece Bank Asya'da hesabım vardı. O da sattığım aracın parasıydı. Bu örgütle bağım yok." dedi.

Telefonunda çıkan fotoğrafları kendisinin yüklemediğini öne süren Bilgioğlu, "Telefonumda Fetullah Gülen'in fotoğraf ve videolarına ulaşıldığı söyleniyor. Bunları ben yüklemedim, başkası tarafından kaydedilmiş olabilir." diye konuştu.

Diğer sanık ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı 31 Ocak'a erteledi.