Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elinde bulunan Afrin'e yönelik olası operasyon kapsamında sınırdaki askerî hazırlıklar devam ederken Hatay-Kilis sınırına sevkiyat da devam ediyor.
AFRİN KONVOYUNU DURDURUP HELALLEŞTİLER
Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçları ve mehmetçikleri otoyolda gören vatandaşlar, tavırlarıyla herkesi mest etti.
Afrin konvoyunu durdurup Mehmetçik'le helalleşen vatandaşların görüntüleri herkesi duygulandırdı. Vatandaşlar, sarılıp helalleştikleri Mehmetçikleri dualarla uğurladı.