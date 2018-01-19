Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında; şirketlere yönelik yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan M.F.E, S.A, N.B.P ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen M.Ş. sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, A.Ş. hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır’’ denildi.
Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
19.01.2018 - 20:13 | Son Güncelleme: 19.01.2018 - 20:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.
Etiketler : Gaziantep,FETÖ,
537730 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537730.aspx
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