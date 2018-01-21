Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan helikopter, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Spor Sahası'na indi. Eşi Emine Erdoğan ile Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tofaş Kapalı Spor Salonu'ndaki Kadın Kolları Kongresi öncesinde hemen yakındaki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hastane alanında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap edecek. Erdoğan'ın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor.