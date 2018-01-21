Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın Suriye'nin Afrin şehrindeki terörist yapılanmalara yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Hatay'a gitti.

AKAR, İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Akar'ın, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, İranlı komutanın bölgedeki son gelişmelerle ilgili bilgilendirildiği öğrenildi.