Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vali Ata, hastane çıkışında yaptığı açıklama, Suriye tarafından atıldığı belirlenen 5 farklı bölgeye roket alması sonucunda 37 kişinin yaralandığını, 31'inin ayakta tedavi edildiğini söyledi. 6 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğunu, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Antakya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıklarını kaydetti.