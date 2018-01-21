Vali Ata, hastane çıkışında yaptığı açıklama, Suriye tarafından atıldığı belirlenen 5 farklı bölgeye roket alması sonucunda 37 kişinin yaralandığını, 31'inin ayakta tedavi edildiğini söyledi. 6 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğunu, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Antakya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıklarını kaydetti.
Vali Ata: '37 yaralımız var, 4'ünün durumu ağır'
21.01.2018 - 18:48 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı ilçesinde Afrin bölgesinden yapılan roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti.
Etiketler : hatay valisi,Afrin,reyhanlı saldırı,
538145 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538145.aspx
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