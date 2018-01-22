Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi Afrin'den temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı'na başladı. Harekatın ikinci gününde tanklar eşliğinde Afrin'e giren askerler teröristleri bölgeden temizlemeye başladı.

"İSTİKAMET KIZIL ELMA"

Bölgede olan askerle yapılan röpotajda Mehmetçik kendisine sorulan, "İstikamet neresi" sorusunu "Kızıl elma" diyerek cevapladı.

"BİZİ BEKLEMESİNLER"

Ailesine mesaj gönderen Mehmetçik, "Bizi beklemesinler" dedi. Türkiye'ye de mesaj gönderen asker "Bu vatanı kimse bölemez" şeklinde konuştu.