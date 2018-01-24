Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı Brigi Rafini’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanını kabul etti
24.01.2018 - 17:54 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı Brigi Rafini’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Nijer Başbakanı Brigi Rafini,
538877 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538877.aspx
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