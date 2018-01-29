Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak kuzeyinde Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedefin imha edildiği bildirildi.
TSK, Irak'ın kuzeyinde PKK kamplarını yerle bir etti
29.01.2018 - 20:18 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 20:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedef imha edildi.
Etiketler : tsk,kuzey ırak,pkk,
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