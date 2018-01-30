Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Genç ilçesinde Yayla köyü kırsalında toprağa gömülü uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyonda, toprağa gömülü vaziyette 2 bidon içerisinde 80 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Bulunan esrar maddesi hakkında şüphelerin tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Toprağa gömülü 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi
30.01.2018 - 20:53 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 20:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında, toprağa gömülü iki bidon içeresinde 80 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Etiketler : Bingöl,
540261 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540261.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER