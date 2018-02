Türkiye Gazetesi

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve 12 milyon TL’ye mal olan Bereketler Toplantı ve Sergi Salonun açılışı yapıldı. Yaklaşık 4 bin 700 metrekare kapalı alanda bulunan merkez, 900 kişilik kapasiteli Doğu-Batı ismi verilen 2 ayrı toplantı salonu bulunurken, toplantı salonları çok amaçlı olarak kullanılabiliyor. Her iki salonun ortasında 500 metrekarelik fuaye alanı sergi amaçlı olarak da kullanılabilir. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu için tamamı açık olmak üzere 150 araçlık otopark buluyor. Toplantı ve Sergi Salonunda ayrıca muhtarlar için bir yer açıldı.



Açılışa Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yanı sıra, Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Metin Düz, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen açılış programı tanıtım videosunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra açılış konuşmasını yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilçe halkına yönelik hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.



Yeni bir belediye olarak kurulmalarına rağmen anketlerde hep ilk sıralarda yer aldıklarını belirten Subaşıoğlu, “Tüm anketlerde görülüyor ki Merkezefendi’de yaşayan vatandaşlarımız, sanki 4 yıldır değil, 50 yıldır Merkezefendi Belediyesi’nden hizmet alıyorlar. Şimdi büyükşehir kategorisinde merkezde iki ilçemiz var. Biz de geldiğimiz günden itibaren varlığımızı daha fazla hissettirmek adına, nasıl bir yol çizeriz konusunda büyük bir gayret içerisinde olduk. Sosyal, yapısal ve vizyon projeler kategorisinde, birçok projeye imza attık. Şunu iddialı bir şekilde söyleyebilirim. Bugün Türkiye’de 900’a aşkın ilçe belediyesi arasında en fazla sayıda ve en iyisi durumda sosyal ve kültürel proje üreten belediye konumundayız. İlçede yaşayan toplam 100 bin insana doğrudan doğruya dokunmuş durumundayız” diye konuştu.



İstanbul, Çanakkale ve Bursa’ya binlerce vatandaşı ücretsiz götürdüğünü dile getiren Subaşıoğlu, üretilen hizmetlerin tamamının kendi öz kaynaklarıyla yaptıklarını belirtti.

150 bin kitaplık dev bir kütüphanenin yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Subaşıoğlu, “Biz Merkezefendi Belediyesi olarak, kurulduğumuz günden beri, vatandaşlarımızın bizimle birlikte mobil hale gelmesi için sosyal ve kültürel projeler üretmiş bulunuyoruz. Bursa’ya 50 yaş üstü 22 bin kişiyi gönderdik. Belediye olarak 5’inci sınıfta okuyan 21 bin öğrenciye bisiklet hediye ettik. Merkezefendi sınırları içerisinde ortaokulda ve lisede okumakta olan toplam 10 bin öğrencimize öğrenim yardımı yaptık. Belediye olarak her sene 3 bin kişiye, yani 34 bin kişiye öğrenim yardımı imkanı sağlıyoruz. Bu Türkiye’de hem öğrenci nüfusuna hem ilçenin kendi nüfusuna oranla en yüksek miktarda öğrenim yardımıdır” ifadelerini kullandı.



Daha sonra konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yapılan hizmetlerden dolayı belediye başkanına teşekkür etti. Zeybekci, “Denizli’nin her yerinde parklar, kapalı spor salonları, kapalı Pazar yerleri, kültür salonları gibi yerler var. Bir zamanlar namerde muhtaç olan Türkiye, el açan Türkiye, bir zamanlar birilerinin yanında yer alıp da, onların yanında resim göstermek için gayret gösteren Türkiye, bir zamanlar ekonomi bakanı gönderilerek yönetilen Türkiye’den, artık kendi göbeğini kesen, tüm algı operasyonlarına rağmen, tüm saldırılara rağmen, her şeye rağmen ayakta kalan bir Türkiye’dir. Dünyaya ekonomi ile ilgili tüm bildiklerinin tam tersine, her şeyi ezberleten veya öğreten bir Türkiye var. Ayrıca terörün kaynağın ve terörün çıktığı deliği, terörün ürediği o pislik yuvasını yıkan, kudretli bir Türkiye var. Bir zamanlar uçağını kaldırmak için uçağın lastiğini veya uçağından atacağı bombayı bir yerlerden getirdiği Türkiye’ydi. Tabancasını veya mermisin kendisinin yaptığı bir Türkiye var” şeklinde konuştu.Konuşmalarının ardından Bakan Zeybekci ve beraberinde protokol üyeleri kurdele keserek, Toplantı ve Sergi Salonun açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesiminin ardından Bakan Zeybekci ve beraberindekiler salonu gezdi, salonda muhtarlar için ayrılan yerin açılışını yaptı.