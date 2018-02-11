Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Aksaray Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi için Aksaray’a geldi. Burada bir konuşma yapan Bozdağ, ABD’nin Türkiye’ye karşı olan tutumunu değerlendirerek, terör örgütlerini kabul ettiğini ve Türkiye’yi ikna etmeye çalıştığını söyledi. Türkiye’nin Suriye konusunda iknaya ihtiyacı olmadığının altını çizen Bozdağ, “Türkiye’nin Suriye konusunda iknaya ihtiyacı yoktur. Bizim dediğimiz şey çok basittir. Sınırımızın boyunda oluşacak bu terör yapılanmasını engellemek bu milletin de bu devletin de var oluşsal sebeplerinden bir tanesidir. Amerika’nın sınır boyunda, 911 kilometresinde 40 yıldır Amerika’yı bölmek isteyen bir terör örgütü devletleşmek için adım atmış olsa ve Amerika’nın da 40 binden fazla vatandaşını öldürmüş olsa, Türkiye’de bu terör örgütlerine yardım ediyor olsa ABD bundan memnun olur mu? ABD halkı bundan memnun olur mu? Olmaz. 11 Eylül oldu, ikiz kuleler vuruldu, ABD, 'El Kaide terör örgütü bunu yaptı' dedi.



Hiç kimse sorgulamadan ne dedik, ‘Biz El Kaide terör örgütüne karşı ABD’nin yanındayız’ dedik. Onlarla beraber mücadele ettik. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü hep beraber yaşadık, bu darbe teşebbüsünü gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü’nün kurucusu, yöneticisi, elebaşı hala Amerika’nın Pensilvanya eyaletinde Amerika Devleti’nin himayesinde yaşamını sürdürüyor. Türkiye aleyhine terör eylemlerine hiçbir sınırlamaya tabi olmadan devam ediyor. 250 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 194 vatandaşımız yaralandı. Peki, soruyorum, ABD’nin meclisini, ABD’nin beyaz sarayını bombalamış olan bir terör örgütü, bu kadar vatandaşını şehit etmiş olan bir terör örgütü olsa bu örgütün yöneticisi de Türkiye’de yaşasa ABD yönetimi ve halkı buna ne der? ABD’nin bizi oyaladığı gibi, ipe un serdiği gibi Türkiye de ABD’yi bu teröristler konusunda oyalasa ABD halkı ve ABD bundan memnun kalır mı? Kalmaz.



Üsame Bin Ladin ABD için ne anlam ifade ediyorsa, Fetullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı terörist Gülen de Türkiye için aynı anlamı ifade etmektedir. Ama maalesef ABD yönetimi Türk Milletini ve Türkiye Devleti’ni ve devletimizin hassasiyetlerini anlamamakta direniyor. PYD, YPG terör örgütüdür diyoruz, onlar terör örgütü kabul etmiyorlar. FETÖ terör örgütü diyoruz, onlar başka telden çalıyorlar. PYD, YPG eşittir PKK’dır. DEAŞ ne ise PKK odur. PKK, DEAŞ ne ise YPG, PYD FETÖ terör örgütleri aynıdır. Bu terör örgütlerinin hepsi aynı fabrikanın ürünüdür. Sadece ambalajları farklıdır” dedi. Programa AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, ilçe, belde belediye başkanları, il genel meclisi başkanı ve üyeleri, çok sayıda partili ve gençlik kolları üyeleri katıldı.