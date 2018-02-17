Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Tespit Listesi sorgulamak için doğru adrestesiniz. E-Devlet'in başlattığı Alt Üst Soy Raporu uygulamasının ardından Şehit Tespit Listesi kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Soyağacını sorgulayanlar Şehit Tespit Listesi üzerinden akrabaları arasında şehit var mı diye araştırıyor. Kurtuluş Savaşı vermiş Türkiye'de Anadolu'nun her yerinde mutlak bir şehit görmüş aileler, Şehit Tespit Listesi üzerinden hangi akrabasının nerede şehit düştüğünü öğrenmek için sıraya girdi. Osmanlı'nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit düşen akrabalarını sorgulayan vatandaşlar, Şehit Tespit Listesi üzerinden yakınları hakkında detaylı bilgiye sahip oluyor. Milli Savunma Bakanlığı resmî sitesi üzerinden Şehit Tespit Listesi'ne ulaşılabiliyor ve ailede şehit var mı öğrenilebiliyor...

MSB şehit listesi sorgulama sayfası için tıklayın

Şehit Tespit Listesi uygulaması da çöktü

Soyağacı uygulamasından sonra Şehit Tespit Listesi uygulaması da yoğun talebin ardından çöktü.

Şehit sorgulama nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise 2008'de “Şehit Tespit Projesi” kapsamında Osmanlı’nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı.

Sistemde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

MSB ŞEHİT TESPİT PROJESİ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise "Şehit Tespit Projesi" kapsamında Osmanlı'nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı. Dedesinin hangi savaşta şehit düştüğünü bilmeyen vatandaşlar, bunu MSB'nin internet sitesinden öğrenebiliyor.

Sistemde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

E-Devlet'te hizmete giren soyağacı sorgulama işlemine vatandaşlar yoğun talep göstermişti. Uygulama hizmete girdikten sonra kilitlenmiş, sistem yenilenerek yeniden hizmete sokulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise 2008'de “Şehit Tespit Projesi” kapsamında Osmanlı’nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı.

E-Devletten soyağacına bakarak büyüklerinin ismini öğrenen vatandaşlar, ailelerinden şehit düşen olup olmadığını, varsa hangi savaşta şehit düştüklerini öğrenmek için MSB'nin sitesinde yer alan 'Şehit Listesi'ne giriyor.

Sistemde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

MSB’nin hizmetine http://msb.gov.tr/Personel/SehitleriListele adresinden ulaşılıyor.

- "CEPHEYE GİDİP ONUN SİLAHINI BEN KULLANMAK İSTİYORUM"

Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçtiğimiz yıl gazi olan ve Zeytin Dalı Harekatı'nda ise şehitlik mertebesine ulaşan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan’ın annesi Gülizar Doğan, şehit annelerinin de dik durmalarını istedi. Doğan, "El-Bab gazisiydi, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit oldu. Geçen sene ocak ayının son haftasında El-Bab’da gazi oldu. Bekardı. Zaman buldukça iki kelime konuşuyorduk. En son 10 gün öce baskın yemişlerdi. Komutanları Gülbaba’ya dinlenmeye almışlardı. Oraya gidip bir saat görüştük, geldik. Fırsat buldukça telefonda iki kelime konuşuyorduk. Hep iyi şeyler söylüyordu, hiçbir zaman kötü bir şey söylemedi, bitireceğiz derdi" ifadelerini kaydetti.

"Evlatlarıyla gurur duysunlar"

Asker annelerine de seslenen Gülizar Doğan, "Gurur duysunlar evlatlarıyla, vatanımızı koruyorlar. Eşimi de gönderirim gerekirse, çocuklarımı da gönderirim, iki tane erkek çocuğum daha var. Vatanım sağ olsun" dedi. Şehit annelerine de seslenen Gülizar Doğan, "Dik dursun şehit anneleri. Düşmanı sevindirmesinler. Ben sevindirmedim. Şanınla, şerefinle, al bayrağıyla" şeklinde konuştu.

"Çok gurur duydum"

Şehidin babası Hanifi Doğan ise, şehit oğlunun yerine Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istediğini ve bunu da oğlunun komutanlarına ilettiğini belirterek, "Ben Yunus Emre Doğan’ın babası olarak çok gurur duydum. Fırat Kalkanı Harekatı'nı bitirdi. El-Bab’da görev yaptı, gazi oldu. Kendisi büyük işler becerdi. Afrin harekatı başladığında kendisi dedi ben Afrin harekatına gideceğim. Ben gittim,

13’üncü günde kendisini orada gördüm" dedi.

Doğan, "Orada yarım kaldı hareketi. Onun için cepheye kendim gidip onun silahını ben kullanmak istiyorum. Zeytin Dalı Harekatı olduğunda Büyük Darmık Dağını aldı. Küçük Darmık Dağında şehit düştü. Gururluyum, vatan, millet sağ olsun. Biz ayakta durdukça vatanımız, milletimiz huzur içinde yaşar. Şu anda silahını ben kendim kullanmak istiyorum. Komutanına da söyledim, bakanlara da söyledim. Sağ olsunlar bakanlarımız da buraya geldi, 3-4 bakanımız geldi, ziyaret etti. Millet sağ olsun, vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Yaza nişanı vardı

Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 17’nci gününde Bülbül beldesini terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin elinden alırken şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan, 3’ü erkek, 4 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğuydu. Bekar olan şehit asker, operasyona Tunceli’den katılmıştı. Doğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından nişanlanmayı planladığı öğrenildi.