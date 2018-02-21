Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 32. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) teröristlere büyük darbe vurdu. Sabah saatlerinden itibaren Kilis’in Afrin kırsalındaki PKK/PYD terör örgütü hedefleri sınırda konuşlu bulunan çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından vuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Afrin’in hem güneyinden hem kuzeyinden harekete geçen ÖSO ve TSK, işgal altındaki köyleri teker teker kurtarmaya başladı.



89 NOKTA KURTARILDI

Afrin’in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Mervane ve Heygece köyleri ile Kalki köy altı yerleşimi, Afrin’in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Hayyam, Surain, Akanlı, Çarkanlı, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri, Cemiliyye köy altı yerleşimi ve 3 stratejik tepe terörden arındırıldı.

Operasyon sonucu Afrin’in kuzeyindeki Bülbül beldesi ile muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi birleştirildi. Böylece Kilis ilinin karşısına düşen hatta teröristlerin Türkiye sınırıyla teması kesildi. Zeytin Dalı Harekâtı’nın başladığı tarihten itibaren Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 61’i köy, 6’sı köy altı yerleşim ve 20’si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK’ya ait üs olmak üzere 89 nokta örgütten kurtarıldı.





36 KORUCU AFRİN’E GİTTİ

Öte yandan Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 36 güvenlik korucusu, “Zeytin Dalı Harekatı”na katılmak için, “Güzel vatanımız için her an ölmeye hazırız” sloganıyla Afrin’e gitti.