Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına ilişkin, 6 Bakan’ın çalışma başlattığını açıkladı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın başkanlığında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla bir komisyon kurulduğunu belirten Bozdağ, komisyonun konuyu detaylı bir şekilde ele alacağını aktardı.



TEK TEK ELE ALACAĞIZ

Bozdağ “Kurulan komisyon şu anki ceza kanunundaki müeyyideler neyse bunların tamamını ele alacak. Buna kimyasal hadım cezası da dâhil. Hem çocuklara yönelik yani 18 yaşını doldurmamış hem de 18 yaşını dolduranlara yönelik uygulanan suçlara ilişkin cezalar ne kadar artırılabilir, tek tek ele alınacak. 12 yaşın altındakilere ceza müeyyidesi daha fazla olacak. Zaten dünyanın her yerinde böyle, bizim mevzuatımızda da böyle” diye konuştu.



ERDOĞAN: CAYDIRICI OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin şunları söyledi: Caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyideler neyse alınacaktır. Bunun adımlarını atacağız. Bu tür bir uygulama “Kimyasal hadım” veya çok daha farklı bir şekilde cezai müeyyide... Yapılması gereken ve caydırıcılığı konusunda önem taşıyan ne ise bunu bizim yapmamız şart.

2-3 gün içerisinde gündeme gelecek

AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuklara cinsel istismar konusundaki soruya “Problemin çözümüyle ilgili birçok başlıklar var. Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Bakanlar Kurulu Toplantısında değerlendirdik. Recep Akdağ başkanlığında komisyon kurduk. Tüm tedbirler, çözüm için yapılması gereken tüm adımları masaya yatırıp değerlendireceğiz. Ceza Kanunlarında artırımlar yapıldı. Özgecan cinayetinden sonra, sonraki gelişmelerde yapıldı” ifadelerini kullandı. Kimyasal hadım, idam cezası gibi cezaların istendiğini soran gazeteciye Gül “Kimyasallarla cinsel isteği azaltma, ortadan kaldırma, infaz süresince ve sonrasında Mahkeme kararıyla belki bunu birkaç gün içinde tekrardan yürürlüğe koyma hususunda bir irademiz var. Farklı bir düzenleme ile değerlendirdiğimiz konulardan biri de bu” dedi. İdam talebine ilişkin soruya ise Gül “Parlamentomuzun vereceği bir karar. Bu konuda talep Grup Başkanlarımızın, partilerimizin yetkili organlarının vereceği bir karardır” şeklinde konuştu.