Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç hakkında tutuklama kararı çıktı.

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatı ile Bank Asya'ya 7.4 milyon lira yatırdıkları iddiası ile gözaltına alınan iş adamlarından İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç; dün akşam sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Hürriyet'in haberine göre, Zekeriya Mete ile birlikte gözaltına alınan Birlik Başkan Yardımcıları Kazım Taycı ile Sübet Çiçek ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüpheliler geçen 14 Şubat günü gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Elvan Gıda'nın patronu Hidayet Kadiroğlu'na ise henüz ulaşılamadığı öğrenildi.