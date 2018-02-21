Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen Rıza Sarraf ve eski Halkbank Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla dava kayıtlarına gizlilik kararı olan yeni bir dosya daha eklendi. Geçtiğimiz hafta dava kayıt sırasına 495 sıra numarasıyla giren yeni dosyaya gizlilik kararı konuldu.

New York Güney Bölgesi Federal Hakimi Richard Berman'ın onayıyla kayıtlara konulan gizli belgenin, Atilla veya Sarraf'ın savunma avukatları tarafından mı yoksa savcılık tarafından mı konulduğu bilinemiyor.

Dava kayıtlarına yeni giren ve gizlilik kararı olan dosyanın, Sarraf'ın itiraflarından sonra yeni bir iddianame olabileceği gibi, savunma veya savcılık tarafından gizli kalması istenilen başka bir belge olma ihtimali de var.

Dava kayıtlarına giren yeni gizlilik kaydı olan dosyanın içeriği ancak hakim Berman'ın gizlilik kararı kaldırmasıyla açıklanacak.

Sarraf ve Atilla'nın da içinde bulunduğu dava dosyası, ABD dışında olan yedi ayrı sanık daha olduğu ve iki tutuklunun yargı süreci halen devam ettiği için geçerliliğini koruyor.