Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski pilot kurmay yüzbaşı Selahattin Yorulmaz, Akıncı Üssü 143. Filo'da program subayı ve öğretmen pilot olarak görev yaptığını anlattı.

"UZUN SÜRE UYUMUŞUM "



Olay tarihinde Ankara şehir merkezi üzerinde ses hızını aşarak alçak uçuş yaptığına ilişkin iddiaları reddeden Yorulmaz, "Uçaktan inince başım çok ağrıyordu. O gece bir daha uçmadım. Uçuş emniyet odasına geçtim. Eşimle koşunca bir kalkışma olduğunun haberini aldım. Daha sonra uzun süre uyumuşum. Pist bombalanınca uyandım. Daha sonra lojman bölgesine geçtim. Gözaltına alınana kadar, o bölgede kaldım." diye konuştu.

"UYUDUM, BİR TERSLİK GÖRMEDİM"



Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sorusu üzerine Yorulmaz, 15 Temmuz günü "Kurt" çağrı koduyla uçtuğunu ifade etti.

Evinde 1 ABD doları bulunduğunun hatırlatılması üzerine Yorulmaz, "Ben olaydan 20 gün önce eşimle birlikte Miami'deydik. Oradaki alışverişimizden kalan para üstlerinden biridir." dedi. Bir avukatın "Uçuştan döndüğünde darbeye yönelik olağanüstü bir hareketlilik gördün mü?" sorusuna Yorulmaz, "Başımın ağrısından dolayı, uçuş emniyet odasında uyudum. Bir terslik görmedim." diye yanıt verdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ HAKKINDA KONUŞMADI



Çapraz sorgusu sırasında kamera görüntüleri izletilen sanık Yorulmaz, kamera görüntüleriyle ilgili sorulara cevap vermeyeceğini söyledi. Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.