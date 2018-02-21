Edinilen bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında H.Ö. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 299 adet sikke, 13 adet yüzük, 14 adet küpe, 5 adet mühür, 10 adet değişik ebatlarda eski dönemlere ait metal obje olmak üzere toplam 397 parça tarihi eser, 2 adet metal arama dedektörü ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Ö. adliyeye sevk edilirken ele geçirilen objeler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.