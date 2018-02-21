Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Esat Ertaş ve Cuma Ali Akçal'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şanlıurfa'da nöbet değişimi sırasında oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle zırhlı aracın selin etkisiyle batması sonucu şehit olan askerler Ertaş ve Akçal'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.