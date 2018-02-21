Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Esat Ertaş ve Cuma Ali Akçal'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şanlıurfa'da nöbet değişimi sırasında oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle zırhlı aracın selin etkisiyle batması sonucu şehit olan askerler Ertaş ve Akçal'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
21.02.2018 - 12:41 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da zırhlı aracın selin etkisiyle batması sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
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