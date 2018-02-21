Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BDP Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ata, 2015 yılında, Ardahan'ın Göle ilçesinde yaptığı açıklamada 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınan Ata, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. SEGBİS sistemi ile Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ata daha sonra tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ardahan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yine SEGBİS sistemi aracılığı ile sorgulanan Ata, 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

BDP’li vekil terörist cenazesine katılmıştı

Dönemin Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Grup Başkanvekili olan Ayla Akat Ata, Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi kırsalında çıkan çatışmada öldürülen teröristin cenazesine katılmıştı.