Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika Diyarbakır patlama haberi. Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde patlama meydana geldi. Şehirde büyük paniğe sebep olan patlamanın bir balon dolum merkezinde helyum gazı nedeniyle meydana geldiği anlaşıldı. Yaralıların bulunduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.



DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMANIN SEBEBİ



Olay, merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Sento Caddesi’nde bulunan bir balon dolum merkezinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, burada helyum gazı nedeniyle şiddetli bir patlama yaşandı. Yaralananların olduğu patlamada iş yeri hasar görürken, çevresindeki bazı binaların camları kırıldı.



DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ YARALI SAYISINI AÇIKLADI



Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bağlar'daki bir balon dolum merkezinde helyum gazı nedeniyle meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, işletmenin korsan olduğunu ve olayda biri yoldan geçen vatandaş olmak üzere 5 kişinin yaralandığını belirtti.



Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

